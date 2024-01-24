Терапевт рассказала о самых частых симптомах нехватки в организме витамина В12

Она отметила, что при нехватке витамина В12 наблюдаются распухание языка, онемение рук и ног, слабость и повышенная утомляемость, снижение аппетита, дислексия, когда человеку избирательно трудно учиться читать и писать, а также может проявиться заторможенность.

Кроме этого, могут возникать сухость кожи, неврологические жалобы, нервозность и резкое ослабление стрессоустойчивости. «И по этим признакам тоже можно определить дефицит», — рассказала врач.

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