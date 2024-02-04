Терапевт рассказала о симптомах ревматоидного артрита

По словам врача, симптоматикой ревматоидного артрита являются небольшое, но заметное повышение температуры тела, быстрая утомляемость, тугоподвижность, увеличение лимофузлов, возможно резкое похудение. Наблюдаются резкая болезненность и припухлость, покраснение затронутых болезнью суставов. Ревматоидный артрит — хроническое аутоиммунное заболевание соединительной ткани, характеризующееся системным поражением внутренних органов и повреждением суставов. Эта болезнь считается неизлечимой.

«Нередко болезнь негативно сказывается на работе нервной и дыхательной систем, она также поражает сердечно-сосудистую систему. Все эти симптомы могут сопровождаться ограничением некоторых повседневных задач», — отметила терапевт.

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