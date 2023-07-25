Терапевт рассказала об опасностях слишком короткого и слишком длинного сна

Медицинский специалист Марина Лебедева предупреждает, что как недостаток, так и избыток сна могут быть опасны для здоровья. Для взрослого человека оптимальное время сна составляет 7-9 часов. Меньшее или большее количество сна может привести к серьёзным проблемам, таким как сердечно-сосудистые заболевания, неврологические расстройства и проблемы с обменом веществ.

Люди, которые спят более 10 часов в сутки, чаще сталкиваются с нарушениями мозгового кровообращения. А те, кто страдает хроническим недосыпом, подвержены риску развития неврозов и ожирения. В организме человека действуют определённые биологические ритмы, которые контролируются гормонами, выпускаемыми в зависимости от времени суток. Например, когда наступает темнота, уровень гормона активности и стресса — кортизола — снижается, а уровень гормона сна — мелатонина — повышается. Чтобы чувствовать себя хорошо и бодро, важно понять свои индивидуальные особенности и настроить свою активность в соответствии с биоритмами организма.