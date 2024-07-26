Терапевт рассказала об уникальности русской бани

Врач подчеркнула, что русская баня благодаря механизму воздействия на организм влияет сразу на несколько аспектов здоровья: эффективно усиливает устойчивость иммунитета к инфекциям, обеспечивает дезинтоксикацию организма, оказывает тренировочный эффект на дыхательную систему за счёт расширения бронхов и улучшения дыхания.

Кроме того, баня благотворно влияет на сосудистое русло, улучшая периферическое кровообращение. По словам Тимошенко, в бане расслабляются мышцы, уходит эмоциональная напряжённость, улучшается метаболизм.

«Влияние бани на организм комплексное и от этого целительное: контрастное действие тепла и прохладной воды, ароматерапия маслами и массаж душистыми вениками — что может быть лучше? Русская баня благоприятно влияет сразу на несколько аспектов здоровья: повышает устойчивость иммунитета к инфекциям за счёт эффекта контрастного действия температур, обеспечивает дезинтоксикацию, за счёт потоотделения и тренирует дыхательную систему за счёт расширения бронхов и улучшения дыхания», — объяснила врач.

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