Терапевт: солнечный удар развивается медленно, но это тяжёлое состояние

Симптомы могут начинаться со слабости, головокружения и заканчиваться угнетением сознания, обмороком и комой. Разница между тепловым и солнечным ударом в том, что тепловой удар может развиться в помещении, где очень жарко. Солнечный удар — следствие длительного пребывания под открытым солнцем.

Специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период тропических ночей. Эксперты предупреждают об ухудшении самочувствия, возможной вялости, раздражительности и даже галлюцинаций как признаках солнечного удара, который может быстро прогрессировать и требовать медицинской помощи.

«Он имеет тенденцию разворачиваться постепенно, но достаточно быстро переходит в тяжёлые стадии, когда уже и помощь оказать труднее, и последствия могут быть очень серьёзными. Солнечный удар проявляется как ухудшение самочувствие. Чаще всего наблюдается слабость, часто головокружение, может быть вялость, сонливость, или наоборот, раздражительность, возбуждение даже до судорог, до бреда и галлюцинаций», — объяснила врач.

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