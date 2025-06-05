Терапевт: в жару увеличивается риск образования камней в почках, тромбов и меланомы

Терапевт порекомендовал использовать солнцезащитные средства, а также быть осторожными людям с сердечными заболеваниями или гипертонией, поскольку жара может привести к повышению частоты сердечных сокращений и кровяного давления.

Лишин подчеркнул, что для предотвращения образования тромбов и камней в почках необходимо ежедневно выпивать 1,5-2 литра воды, так как обезвоживание может сгустить кровь. Кроме того, врач обратил внимание на влияние жаркой погоды на лёгочные заболевания, предупредив астматиков о вреде пыльного воздуха.

Терапевт призвал людей помнить об этих рисках и принимать необходимые меры предосторожности во время высоких температур, чтобы сохранить своё здоровье.

«Также страдают почки, из-за которых развиваются заболевания мочевыделительной системы. Если пить мало воды, там образуются осадки и камни», — отметил врач.

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