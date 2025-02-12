Терапевт: витаминов A, C и D больше всего не хватает зимой

Опубликовано 12 февраля 2025, 21:551 мин.
Терапевт: витаминов A, C и D больше всего не хватает зимойЭти витамины нужны для нормальной работы иммунитета
Врач-терапевт Людмила Лапа рассказала, каких витаминов, как правило, чаще всего не хватает зимой.
Лапа отметила, что зачастую наблюдается дефицит витаминов A, C и D.
При нехватке витамина А проявляется ослабление работы иммунитета, начинается шелушение кожи, которая является основным защитным органом, ухудшается состояние губ.
Нехватка витамина С вызывает кровотечения, например, при чистке зубов, — это вещество необходимо для иммунитета, хорошего состояния стенок сосудов.
А из-за дефицита солнца возникает нехватка витамина D, который тоже отвечает за нормальную работу иммунной системы, нужен для здоровья костей.
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