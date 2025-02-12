Терапевт: витаминов A, C и D больше всего не хватает зимой

Лапа отметила, что зачастую наблюдается дефицит витаминов A, C и D.

При нехватке витамина А проявляется ослабление работы иммунитета, начинается шелушение кожи, которая является основным защитным органом, ухудшается состояние губ.

Нехватка витамина С вызывает кровотечения, например, при чистке зубов, — это вещество необходимо для иммунитета, хорошего состояния стенок сосудов.

А из-за дефицита солнца возникает нехватка витамина D, который тоже отвечает за нормальную работу иммунной системы, нужен для здоровья костей.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.