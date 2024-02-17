Токсиколог предупредил о серьёзной опасности для здоровья проросшего картофеля

Когда кортофель долго хранится и начинает прорастать, то лучше его не употреблять. Особенно это касается детей.

При прорастании уровень соланина увеличивается, наибольшее содержание — в ростках. Также высокий и опасный для здоровья уровень соланина содержит зеленоватый картофель.

Врач предупредил, что соланин нельзя разрушить при термической обработке путём варки, жарки или тушения. Кутушов отметил, что если человек случайно съел проросший или зеленоватый картофель, лучше выпить активированный уголь, а при выраженных симптомах отравления необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

«Проросшая картошка может вызвать отравление соланином, это повлечёт за собой тошноту, рвоту, диарею, могут появиться головные боли, озноб. Часто люди даже не понимают, что причиной резкого ухудшения здоровья является зеленоватый и проросший картофель», — объяснил врач.

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