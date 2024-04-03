Токсиколог рассказал, какие цветы нельзя дарить аллергикам

По словам врача, весной в период активного цветения у людей, восприимчивых к различным аллергенам, начинается проявление аллергических реакций. В этот период аллергикам нельзя дарить букеты и отдельные цветы из ромашек, гербер, лилий, хризантем. Можно дарить розы, так как у этих цветов тяжёлая пыльца.

Кутушов посоветовал в период аллергий не гулять в парках, в целом поменьше бывать на улице и не проветривать помещение в период активного цветения, а также не игнорировать антигистаминные препараты.

«Многим уже становится тяжело выходить на улицу из-за цветения. Очень важно после возвращения домой промывать нос солевым раствором и увлажнять глаза. Это поможет уменьшить контакт с аллергенами и облегчить симптомы. Лучше всего делать промывания в комплексе с назначенными вам антигистаминными лекарствами», — рассказал врач.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.