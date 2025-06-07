Томатная паста оказалась полезной для мужчин

Эксперт подчеркнула пользу томатной пасты, которая богата ликопином, особенно полезным для мужского здоровья и иммунной системы. Способ приготовления, включающий варку и пюре, улучшает усвоение этих питательных веществ.

Однако людям, страдающим аллергией на томаты, следует избегать употребления томатной пасты. Павлюк также предостерегла от употребления томатной пасты с высоким содержанием сахара.

«Там содержится ликопин — одна из форм витамина А растительного вида. Она в пюрированном и приготовленном виде усваивается лучше. Очень полезно для мужского здоровья, для предстательной железы. К тому же, витамин А — это антиоксидант, который поддерживает иммунитет слизистых. Особенно проблема дефицита А у тех, кто часто болеет», — отметила диетолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.