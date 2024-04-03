Травматолог назвал ключевые отличия между артритом и артрозом

Королёв отметил, что артрит и артроз — два различных заболевания. Артрит — воспалительный процесс, который затрагивает хрящевую и капсульную ткань, влияет на связочный аппарат. Также артрит проявляется повышением температуры тела и общим ухудшением состояния.

Артроз сопровождается изменениями в хрящевой ткани сустава. К тому же артроз нередко протекает вместе с сопутствующими инфекциями и травмами суставов.

Когда артрит только начинается, у пациента наблюдаются болевые ощущения, а затем развиваются отёки. Опасность обоих заболеваний в том, что артрит может привести к ограничению подвижности, а артроз – к обездвиживанию человека и ограничению движений из-за разрушения хряща.

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