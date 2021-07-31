Тренер итальянской команды обвинил футболистов в зависимости от компьютерных игр

Особенно жёстко высказался об одной из популярных «игрушек»

Тренер итальянского клуба «Рома», Жозе Моуринью, отвечая на вопросы о клубе, и в целом о жизни, озвучил и своё отношение к тому, что игроки клуба по ночам не отрываются от компьютерных игр. Даже если на утро назначен матч.