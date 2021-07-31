Тренер итальянской команды обвинил футболистов в зависимости от компьютерных игр

Фитнес и здоровье
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Тренер итальянской команды обвинил футболистов в зависимости от компьютерных игрОсобенно жёстко высказался об одной из популярных «игрушек»
Тренер итальянского клуба «Рома», Жозе Моуринью, отвечая на вопросы о клубе, и в целом о жизни, озвучил и своё отношение к тому, что игроки клуба по ночам не отрываются от компьютерных игр. Даже если на утро назначен матч.
Моуринью отметил, что ему категорически не нравится, что игроки не высыпаются пред матчем, а играют в компьютерные игры. По мнению тренера, у футболистов его клуба игровая зависимость. Его интервью появилось в Twitter клуба.
Его интервью появилось в Twitter клуба.
Также он в резкой форме высказался о королевской битве — известном проекте Epic Games.