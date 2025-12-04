Тренер рассказал о преимуществах для здоровья подсчёта шагов

Также было доказано, что ходьба способствует улучшению сна, замедлению ухудшения умственных способностей, снижению риск развития деменции и некоторых видов рака, продлевает жизнь, помогает оставаться независимым до старости.

Исследования показывают, что 10 тысяч шагов в день могут привести к снижению риска преждевременной смерти. При этом большая часть этого снижения приходится на период от 4 до 8 тысяч шагов.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.