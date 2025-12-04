Тренер рассказал о преимуществах для здоровья подсчёта шагов

Тренер рассказал о преимуществах для здоровья подсчёта шаговДля этого вы можете носить умные часы
Многие носимые устройства позволяют устанавливать цели, которые напоминают о необходимости двигаться. И это самое главное. Конечная цель - в неделю уделять движению 150 минут.
Итак, как же влияет на здоровье ходьба? Она помогает контролировать артериальное давление, сбрасывать или поддерживать вес, улучшает равновесие и координацию, делает корпус сильнее, поднимает настроение и помогает бороться со стрессом, контролирует диабет, снижает риск возникновения диабета 2 типа и сердечного приступа. Также благодаря ходьбы вы будете оставаться сильным и активным.
Также было доказано, что ходьба способствует улучшению сна, замедлению ухудшения умственных способностей, снижению риск развития деменции и некоторых видов рака, продлевает жизнь, помогает оставаться независимым до старости.
Исследования показывают, что 10 тысяч шагов в день могут привести к снижению риска преждевременной смерти. При этом большая часть этого снижения приходится на период от 4 до 8 тысяч шагов.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.