У австралийца из-за долгого курения в горле выросли волосы

Мужчина курил 17 лет, с 1990 года, прежде чем ему пришлось обратиться за медицинской помощью в 2007 году. Он жаловался на хроническую охриплость, постоянный кашель и затруднённое дыхание. После обследования, выявившего рост волос в горле, мужчину прооперировали и назначили антибиотики.

Явление, с которым столкнулись врачи, малоизучено и подобные мутации крайне редки. Специалисты считают, что катализатором выступила операция на горле в детстве, в ходе которой пациенту вставляли дыхательную трубку и закрывали отверстие пересаженной кожей.

В месте операции впоследствии скапливался сигаретный дым, что и могло привести к росту волос. И последующие 14 лет, патология возобновлялась, пока мужчина полностью не бросил пагубную привычку.

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