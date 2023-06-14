Фитнес и здоровье
19:00, 14 июня 2023
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У брата как у брата: российские врачи выявили необычное свойство болезней сердца

Даже инфаркт у таких людей происходит почти в одном и том же месте

Российские исследователи показали, что заболевания сосудов сердца у братьев и сестер протекают по сходному сценарию — а зачастую в одних и тех же местах.

У братьев и сестер наблюдается схожая клиническая картина заболеваний сосудов сердца, заявил заведующий отделом эндоваскулярного лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нарушений ритма Московского областного научно-клинического института им М.Ф. Владимирского Алексей Азаров.

Большинство исследований показывает, что для сердечно-сосудистых болезней наличествует фактор генетической предрасположенности. Если кто-то родителей имел инфаркт или инсульт, то риск их развития у пациента выше.

Однако российские исследователи показали, что это верно и для братьев с сестрами. У них заболевания сосудов сердца развиваются не только по сходному сценарию, но вдобавок в похожих местах — вплоть до локализации инфаркта, отметил врач.

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