У женщины нашли «иммунитет» к болезни Альцгеймера: чем она может помочь врачам

Ключ к разгадке? Неуловимая мутация Christchurch в гене APOE, обнаруженная также у генетически модифицированных мышей. Открытие показывает, что она способна разорвать связь между ранним накоплением амилоида и последующим снижением когнитивных способностей.

Мутация активизирует микроглию, команду по очистке мозга, эффективно нейтрализуя патологию тау и останавливая нейродегенерацию. Теперь открывается заманчивая перспектива: можем ли мы имитировать этот иммунитет, чтобы сделать накопление амилоида безвредным?

В то время как время болезни, которая развивается в течение 30 лет, тикает, этот прорыв сулит надежду миллионам людей и является маяком прогресса в поисках разгадки тайн болезни Альцгеймера.

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