Убивает ультразвуком: в России испытают новый прибор для борьбы с раком

В России начались клинические испытания комплекса для борьбы с новообразованиями при помощи сфокусированного ультразвука.

Разработанный исследователями из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), входящего в состав «Ростеха» Новосибирского приборостроительного завода, Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова и Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. академика И.П. Павлова прибор включает в себя аппарат УЗИ и средства лечения — генератор ультразвука высокой интенсивности, способный фокусировать свое воздействие в точке, где находится раковая опухоль.

При облучении новообразования ультразвуком за 10–15 секунд раковые клетки разогреваются до 70–90 °C. Раковая опухоль накаляется, а затем организм сам выводит отмершие клетки. Метод безболезненный и не требует оперативного вмешательства, подчеркнул начальник управления научно-технологического партнерства СПбПУ Олег Ипатов. С помощью аппарата врач может контролировать режимы и температуру в зоне облучения, что позволяет избежать перегрева.

Цель клинических испытаний — разработка конкретных методик по использованию прибора для врачей. Предполагается, что это удастся сделать до конца года, а с начала следующего — уже выпустить аппарат на рынок.