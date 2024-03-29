Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 марта 2024, 22:01
1 мин.

Ученые будут использовать ИИ для разработке новых антибиотиков

Против устойчивых штаммов бактерий Acinetobacter baumannii
Исследователи из университетов Стэнфорда и Макмастера борются с проблемой устойчивости бактерий к антибиотикам с помощью генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Созданная модель SyntheMol разработала структуры и химические рецепты для шести новых лекарств, направленных на уничтожение устойчивых штаммов бактерий Acinetobacter baumannii, одного из основных патогенов, ответственных за смерть от антибиотикорезистентных инфекций.
Ученые будут использовать ИИ для разработке новых антибиотиков
© Ferra

Исследователи описали свою модель и экспериментальную проверку новых соединений в статье, опубликованной в журнале Nature Machine Intelligence.

Прежде исследователи использовали другие методы компьютерного моделирования для разработки антибиотиков. Однако, химическое пространство огромно, и предыдущие подходы не могли полностью охватить все химические соединения, обладающие антибактериальными свойствами.

SyntheMol, используя набор из более чем 130 000 молекулярных строительных блоков и набор проверенных химических реакций, сгенерировала около 25 000 потенциальных антибиотиков и рецепты для их создания менее чем за девять часов. Для предотвращения быстрого развития устойчивости бактерий к новым соединениям исследователи отфильтровали сгенерированные соединения, оставив только те, которые отличались от существующих.

Затем было выбрано 70 соединений с наибольшим потенциалом для уничтожения бактерий. Из этих соединений шесть убили устойчивый штамм A. baumannii при тестировании в лаборатории, и они также проявили антибактериальную активность против других видов бактерий, включая E. coli, Klebsiella pneumoniae и MRSA.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.