Ученые будут использовать ИИ для разработке новых антибиотиков

Исследователи описали свою модель и экспериментальную проверку новых соединений в статье, опубликованной в журнале Nature Machine Intelligence.

Прежде исследователи использовали другие методы компьютерного моделирования для разработки антибиотиков. Однако, химическое пространство огромно, и предыдущие подходы не могли полностью охватить все химические соединения, обладающие антибактериальными свойствами.

SyntheMol, используя набор из более чем 130 000 молекулярных строительных блоков и набор проверенных химических реакций, сгенерировала около 25 000 потенциальных антибиотиков и рецепты для их создания менее чем за девять часов. Для предотвращения быстрого развития устойчивости бактерий к новым соединениям исследователи отфильтровали сгенерированные соединения, оставив только те, которые отличались от существующих.

Затем было выбрано 70 соединений с наибольшим потенциалом для уничтожения бактерий. Из этих соединений шесть убили устойчивый штамм A. baumannii при тестировании в лаборатории, и они также проявили антибактериальную активность против других видов бактерий, включая E. coli, Klebsiella pneumoniae и MRSA.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.