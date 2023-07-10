Ученые из России нашли способ лечения одной из самых агрессивных опухолей мозга

Российские медики разработали новый метод лечения агрессивной формы рака мозга — глиобластомы. Работа ученых опубликована в журнале Bioengineering.

В настоящее время лечение глиобластомы не дает гарантий что после удаления новообразования раковые очаги не начнут появляться снова. Большинство пациентов умирают в течение года-полутора.

Исследователи подобрали терапию на основании наблюдений за процессами развития глиобластомы. Они обнаружили, что моноциты (курсирующие в крови клетки врожденного иммунитета), которые при попадании в центральную нервную систему становятся макрофагами, не борются, как должны, с раковыми клетками, а, наоборот, участвуют в развитии опухоли.

Поэтому ученые посчитали, что необходимо бороться и с такими макрофагами. Один из двух используемых препаратов — хлорин E6 — воздействует на сосуды опухоли головного мозга, отметил один из исследователей, заведующий кафедрой «Лазерные микро-, нано- и биотехнологии» Инженерно-физического института биомедицины НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.

В основе лечения лежит фотодинамическая терапия, при которой фотосенсибилизаторы, которые усиливают чувствительность тканей к свету. Под действием же лазерного излучения они обезвреживают раковые клетки.

Специалисты разработали специальную установку, позволяющая облучать зону вокруг удаленного фрагмента, которая может вновь стать раковым очагом. Сочетание препаратов — кроме хлорина Е6, также использовалась 5-аминолевулиновая кислота (5-АЛК) — позволило эффективно предотвращать вторичное проявление заболевания.

В настоящее время курс новой терапии проходят десять пациентов. Продолжительность жизни первого из них составляет уже 28 месяцев, подчеркнул Лощенов.