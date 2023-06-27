Ученые из России предложили новый рецепт протеинового коктейля

Исследователи из Северо-Кавказского федерального университета разработали новый метод производства протеиновых коктейлей на основе молочной сыворотки. Работа ученых опубликована в журнале «Современная наука и инновации».

Молочная сыворотка богата микроэлементами, но основная ее ценность — высокое содержание незаменимых аминокислот. Лизин, триптофан, метионин и треонин не синтезируются организмом и могут быть получены только из пищи. Эти соединения участвуют в производстве важных для метаболизма соединений и являются основой для создания белков, в том числе и мышечного, способствующего росту и восстановлению мышц.

Кроме тог, отмечает одна из разработчиков нового рецепта, доцент кафедры прикладной биотехнологии факультета пищевой инженерии и биотехнологий СКФУ Елена Абакумова, молочная сыворотка дешева и доступна, поэтому именно ее исследователи выбрали в качестве основ для спортивного питания.

Ученые доказали, что гидролиз — важную стадию производства, при которой компоненты сыворотки расщепляются для наиболее эффективного их усвоения — лучше проводить с помощью ферментов. При биологическом расщеплении не требуется высоких температур, и и многие ферменты достигают максимальной эффективности, отмечает Абакумова. Исследователям удалось подобрать оптимальные условия гидролиза и разработать новую рецептуру напитка для спортивного питания, позволяющего регулировать белковый обмен в организме спортсменов.

В качестве функционального компонента кисломолочный напитка с пятью видами лактобактерий специалисты выбрали моногидрат креатина, использующийся многими атлетами для повышения выносливости организма и сохранения мышечной массы. Он поступает в организм человека со многими продуктами животного происхождения, но при физических нагрузках его баланс необходимо восполнять дополнительно, отметила эксперт.

Кроме того, для улучшения вкуса и запаха ученые добавили в напиток глюкозно-фруктозный сироп и вкусоароматические наполнители.