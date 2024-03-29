Ученые научили ИИ извлекать важную информацию из патологических отчетов о раке

Исследование, опубликованное в журнале IEEE по биомедицинской и здравоохранительной информатике, подробно описывает работу команды по оценке различных механизмов внимания, обучающих модели искусственного интеллекта фокусироваться только на необходимой информации. Эти механизмы внимания активно используются в моделях, выполняющих автоматическое кодирование клинических документов.

Для улучшения эффективности модели команда использовала механизмы внимания для выявления ключевых слов в клинических документах и извлечения необходимой информации. Эксперименты показали, что инициализация механизма внимания предварительно обученной информацией повысила производительность всех моделей.

Исследование проводилось на наборе данных MIMIC III с использованием суперкомпьютера Summit и среды вычислений и данных для науки в Окридже. Лидером проекта была Хайди Хансон, групповой лидер биостатистики и биомедицинской информатики в Окридже.

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