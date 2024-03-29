Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 марта 2024, 10:30
1 мин.

Ученые научили ИИ извлекать важную информацию из патологических отчетов о раке

Что упростит загрузку информации в базу данных
Ученые из Окриджской национальной лаборатории в сотрудничестве с Национальным институтом по раку разработали метод извлечения важной информации из отчетов о патологии рака с помощью искусственного интеллекта. Новый метод упростит загрузки информации в базу данных Национального института по раку.
Ученые научили ИИ извлекать важную информацию из патологических отчетов о раке
© Ferra

Исследование, опубликованное в журнале IEEE по биомедицинской и здравоохранительной информатике, подробно описывает работу команды по оценке различных механизмов внимания, обучающих модели искусственного интеллекта фокусироваться только на необходимой информации. Эти механизмы внимания активно используются в моделях, выполняющих автоматическое кодирование клинических документов.

Для улучшения эффективности модели команда использовала механизмы внимания для выявления ключевых слов в клинических документах и извлечения необходимой информации. Эксперименты показали, что инициализация механизма внимания предварительно обученной информацией повысила производительность всех моделей.

Исследование проводилось на наборе данных MIMIC III с использованием суперкомпьютера Summit и среды вычислений и данных для науки в Окридже. Лидером проекта была Хайди Хансон, групповой лидер биостатистики и биомедицинской информатики в Окридже.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.