Ученые научились предугадывать продолжительность жизни по походке

В ходе исследования было выявлено, что если в 70 лет человек продолжает ходить со скоростью порядка 1,5 метра в секунду, то вероятность прожить до 80 лет составляет практически 100%. Скорость равная 0,5 метров в секунду, в этом возрасте, уменьшает вероятность прожить еще 10 лет, что в процентном соотношении составляет всего 15-35%.

”Темп ходьбы может служить хорошим индикатором, позволяющим точно прогнозировать продолжительность жизни у конкретного человека. Чем быстрее человек передвигается в обычном для себя режиме - тем дольше он проживет”, - поделился президент японского Национального центра гериатрии и геронтологии Хидэнори Арай.