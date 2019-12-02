Ученые рассказали, как не потолстеть в новогодние праздники

Врач отметила, что весь вред праздничного ужина обусловлен тем, что состоит он из блюд с множеством компонентом, в числе которых жирные, соленые и сладкие продукты. Кроме того, чаще всего за праздничным столом люди употребляют сразу несколько блюд, что перегружает пицеварение. Врач посоветовала заменять наиболее вредные продукты в еде более полезными. К примеру, в традиционный “Оливье” рекомендовано положить больше яичного белка и меньше желтка, тогда как картофель можно и вовсе заменить топинамбуром, а колбасу, в свою очередь, куриной грудкой.

Соломина также добавила, что набору лишнего веса во время праздников способствует пристрастие к десертам. Так, диетолог посоветовала заменить кремовые торты на торты, которые основаны на йогуртовом наполнении. Также, по словам врача, в качестве десерта на праздничном столе стоит отдать предпочтение фруктовым салатам, мороженому, а также сорбетам.