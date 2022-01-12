Ученые рассказали, как вовремя распознать рак легких

Как утверждают врачи, наиболее распространенными симптомами рака легких являются: кашель, который преследует вас большую часть времени, особенно стоит обратить внимание на изменения в кашле, который у вас уже давно - он может звучать по-другому или быть болезненным.

К тому же стоит “присмотреться” к одышке при выполнении тех действий, которые вы раньше делали без проблем, она также может сигнализировать о проблемах в легких.

Как мы все прекрасно знаем, откашливание мокроты с примесью крови быть не должно, такого же мнения придерживаются и врачи из Cancer Research UK.

А также стоит быть внимательнее, если инфекции грудной клетки постоянно возвращаются, даже после выздоровления. Либо если они не проходят вовсе.

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