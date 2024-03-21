Ученые разработали чип для быстрого выделения плазмы из крови

Названный ExoArc, устройство может достичь высокой степени очистки кровяной плазмы, удаляя более 99,9% кровяных клеток и тромбоцитов точно и мягко всего за один шаг.

Это значительно ускорит клинический анализ молекул ДНК и РНК без клеток, а также наночастиц, известных как внеклеточные везикулы, часто используемые для скрининга биомаркеров, характерных для определенных видов рака и заболеваний.

Вместе с клиническими учеными из Национального онкологического центра Сингапура (NCCS), больницы Тан Ток Сенг (TTSH) и Агентства по науке, технологиям и исследованиям (A*STAR) проанализировала микропрофиль РНК плазмы крови у здоровых людей и пациентов с раком легкого с использованием биомаркеров и обнаружила, что он способен диагностировать немелкоклеточный рак легкого с чувствительностью 90%.

Главный ученый исследования, доцент NTU Хоу Хань Вей, отметил, что новое устройство может быть революционным в диагностике болезней и исследованиях, упрощая и ускоряя процесс получения высококачественной кровяной плазмы для клинических анализов.

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