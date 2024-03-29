Ученые разработали ИИ для предсказания повреждения почек

Исследователи использовали машинное обучение для создания модели, которая может предсказывать риск острого повторного повреждения почек после операций на сердце с высокой точностью. Они также разработали веб-калькулятор PO-AKID-teller, который визуализирует результаты предсказания и объясняет, как модель принимает решение.

Исследование включало данные о 549 пациентах, которые прошли операцию с 2016 по 2021 год. Ученые выявили семь факторов, которые могут указывать на риск острого повторного повреждения почек, включая предыдущие операции на сердце, показатели анализа крови и другие.

ИИ PO-AKID-teller позволяет оценить риск острого повреждения почек у пациента исходя из важных показателей, что поможет в принятии информированных решений о хирургическом вмешательстве и последующем уходе.

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