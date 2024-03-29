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Фитнес и здоровье
Опубликовано 29 марта 2024, 23:48
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Ученые разработали ИИ для предсказания повреждения почек

Проведено исследование
Ученые из Китая разработали искусственный интеллект (ИИ), который помогает предсказывать острое повреждение почек после операций. Это серьезное осложнение не только увеличивает заболеваемость и смертность, но и влияет на долгосрочный прогноз.
Ученые разработали ИИ для предсказания повреждения почек
© Ferra

Исследователи использовали машинное обучение для создания модели, которая может предсказывать риск острого повторного повреждения почек после операций на сердце с высокой точностью. Они также разработали веб-калькулятор PO-AKID-teller, который визуализирует результаты предсказания и объясняет, как модель принимает решение.

Исследование включало данные о 549 пациентах, которые прошли операцию с 2016 по 2021 год. Ученые выявили семь факторов, которые могут указывать на риск острого повторного повреждения почек, включая предыдущие операции на сердце, показатели анализа крови и другие.

ИИ PO-AKID-teller позволяет оценить риск острого повреждения почек у пациента исходя из важных показателей, что поможет в принятии информированных решений о хирургическом вмешательстве и последующем уходе.

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