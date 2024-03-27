Ученые разработали новый метод изучения редкого рака с помощью ИИ

Техника выявила клеточное окружение, коррелирующее с положительным ответом на иммунотерапию, что может помочь врачам принимать решения о лечении.

Саркомы мягких тканей редки — только около 13 500 случаев диагностируется ежегодно в США. Они возникают из мезенхимальных клеток, которые формируют соединительные ткани в организме, в отличие от эпителиальных клеток, из которых образуются большинство других раковых опухолей. Это различие предполагает, что основная биология сарком может отличаться от более распространенных раков.

Исследователи обратились к искусственному интеллекту, чтобы изучить взаимодействие различных типов клеток, известных как микросреда опухоли. Используя новые методы, они идентифицировали три клеточных сообщества, которые коррелировали с клиническими исходами у пациентов.

Пациенты, чьи опухоли были с высоким содержанием иммунных клеток, имели значительно лучшие результаты лечения, чем пациенты с опухолями, в которых было мало иммунных клеток и повышенные уровни белков, связанных с сигнальным путем Hedgehog.

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