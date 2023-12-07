Ученые смогли «взломать» рубцовые ткани вокруг раковых опухолей

Ученые смогли «взломать» рубцовые ткани вокруг раковых опухолейЧем это поможет больным
В результате недавнего исследования ученые ученые разгадали секрет борьбы с печально известной резистентностью рака поджелудочной железы. Класс противораковых препаратов, называемых ингибиторами HDAC, оказался отличным решением проблемы, обнаружив свою способность перестраивать развитие рубцовой ткани вокруг опухолей. Это открытие открывает путь к новой мощной стратегии борьбы с одним из самых смертоносных видов рака.
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Опухоли поджелудочной железы, заключенные в крепость фиброза, уже давно не поддаются традиционным методам лечения. Однако ингибиторы HDAC, известные своими способностями изменять ДНК, оказались тем самым неуловимым ключом. Не позволяя фибробластам активизироваться и поддерживать опухоль, эти препараты не только препятствуют росту рака, но и дают надежду на более эффективное лечение.
Новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на двойную роль фибробластов и раскрывает потенциал ингибиторов HDAC в изменении ландшафта терапии рака поджелудочной железы.
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