Ученые смогли «взломать» рубцовые ткани вокруг раковых опухолей

Опухоли поджелудочной железы, заключенные в крепость фиброза, уже давно не поддаются традиционным методам лечения. Однако ингибиторы HDAC, известные своими способностями изменять ДНК, оказались тем самым неуловимым ключом. Не позволяя фибробластам активизироваться и поддерживать опухоль, эти препараты не только препятствуют росту рака, но и дают надежду на более эффективное лечение.

Новаторское исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проливает свет на двойную роль фибробластов и раскрывает потенциал ингибиторов HDAC в изменении ландшафта терапии рака поджелудочной железы.

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