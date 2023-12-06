Фитнес и здоровье
23:20, 06 декабря 2023
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Ученые создали «3D-мозг», имитирующий болезнь Паркинсона

В исследованиях такой инструмент незаменим

Ученые смогли воспроизвести сложную дофаминергическую систему мозга в 3D-органоиде, проливая свет на тайны болезни Паркинсона и раскрывая последствия хронического воздействия кокаина. Опубликованный в журнале Nature Methods, этот «мозг в блюде» не только имитирует структуру мозга, но и его функциональность.

Ученые создали «3D-мозг», имитирующий болезнь Паркинсона

© Ferra.ru / Kandinsky 3

Эта модель позволяет лучше понять болезнь Паркинсона, при которой тремор и потеря двигательного контроля обусловлены отмиранием дофаминергических нейронов. В отличие от животных моделей, этот органоид мозга, специфичный для человека, может проложить путь к более эффективной клеточной терапии болезни Паркинсона, проверяя, как клетки-предшественники ведут себя в 3D-среде человека.

В ходе исследования органоиды подвергались также хроническому воздействию кокаина, что выявило шокирующие изменения в функциональности, структуре и генной активности. Даже после месячного отказа от кокаина эффект сохранялся.

Напоминаем, что наркотики - зло.

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