Ученые ускорили поиск лекарств от болезни Паркинсона с помощью ИИ

Болезнь Паркинсона является быстрорастущим неврологическим заболеванием по всему миру. В настоящее время не существует лечения, изменяющего течение болезни. Процесс скрининга больших химических библиотек для поиска кандидатов на лекарства является огромно затратным по времени и деньгам.

Используя машинное обучение, исследователи смогли ускорить начальный этап скрининга в десять раз и снизить затраты в тысячу раз. Это может привести к тому, что потенциальные лекарства от болезни Паркинсона достигнут пациентов намного быстрее.

Ученые разработали метод машинного обучения, при помощи которого производится скрининг химических библиотек для выявления малых молекул, которые могут ингибировать агрегацию альфа-синуклеина, белка, характеризующего болезнь Паркинсона.