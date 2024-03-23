Ученые узнали, что легкие напрямую «общаются» с мозгом при наличии инфекции

Ранее считалось, что инфекции в легких и пневмония вызывают воспалительные молекулы, которые в конечном итоге попадают в мозг через кровоток. Однако обнаружено, что симптомы болезни возникают из-за активации нервной системы в легких.

Понимание диалога между легкими и мозгом важно для лечения, так как бактерии, вызывающие инфекции легких, могут создавать биопленку, окружающую себя, чтобы нервная система не могла их заметить.

Исследование показало, что мужские мыши были намного больше больны, чем самки, хотя они были заражены теми же бактериями. Ученые обнаружили, что мужская болезнь более зависела от нейронной коммуникации, чем у самок.

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