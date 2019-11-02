Ученые выявили пользу холестерина

Был проведен эксперимент с использованием бета-клеток поджелудочной железы мышей и людей. В результате было выявлено, что с помощью метаболита холестерина осуществляется активация поверхностного рецептора GPR183, благодаря чему увеличивается секреция инсулина. Более того, он способен оказывать защитное действие для клеток от гликемического стресса, спровоцированного уровнем глюкозы в крови.

Однако не все так радужно, поскольку найдена и негативная сторона. Так, повышенный уровень холестерина может привести к увеличению выработки инсулина, что вызывает у человека перманентный голод, а также расстройство пищевого поведения.