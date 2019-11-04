Ученые выявили продукты, которые могут побороть старение

Так, специалисты отметили помидор, поскольку в нем выявлено содержание антиоксиданта ликопина, а также витаминов группы А и С, что положительно сказывается на общем состоянии кожи. Кроме того, чтобы организм оставался молодым как можно дольше - необходимо включать в рацион зеленый чай, так как его полезные свойства не только улучшают внешний вид, но и благотворно влияют на сосуды.

По словам экспертов, с помощью лосося и авокадо можно достигнуть ускорения регенерации, а также отсрочить появление морщин. Добиться упругости кожи можно путем употребления листьев салата, черники и темного шоколада. Отмечается и польза брокколи. Специалисты заявляют, что именно она является самым лучшим продуктом для устранения процессов воспалительного характера. А благодаря употреблению орехов можно поддерживать водный баланс в организме, поскольку они богаты содержанием антиоксидантов, калия, кальция, а также витаминов группы А, Е, В6 и В12.