Ученый из России назвал симптомы смертельно опасного вируса у детей

Обычно бокавирус вызывает у детей респираторные заболевания и сопровождается кашлем, чиханием, насморком, иногда диареей, заявил директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Института фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета Альберт Ризванов.

Особенно подвержены ему дети от шести месяцев до двух лет. Заболевание у них чаще всего протекает в легкой, реже — в средней форме. Для новорожденных вирус не столь опасен, потому что их защищает так называемый материнский иммунитет, отмечает ученый. По данным Роспотребнадзора, примерно 3–4% всех случаев ОРВИ может быть вызвано бокавирусной инфекцией.

По словам Ризванова, специального лечения для бокавируса не существует. Как и при обычных респираторных заболеваниях, применяется симптоматическое лечение и обильное питье.

Ранее российские ученые изучили, как эволюционирует бокавирус — ДНК-вирус, как правило, не опасный сам по себе, но зачастую осложняющие течение целого ряда различных заболеваний. Отмечалось, что полученные результаты помогут усовершенствовать вакцины и препараты для борьбы с патогеном, а также разработать специальное питание для больных.