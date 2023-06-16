Ученый из России рассказал о передающемся от клещей вирусе

Обнаруженный в России вирус Хасеки может передаваться не только через клещей, но и через птиц, заявил врач-иммунолог Владимир Болибок.

Во время миграции эти животные приносят за собой инфекции, которыми их заражают клещи, отметил специалист. В Европе в Европе вирус Хасеки выявлен в Словакии, кроме того, его случаи обнаруживали в Африке и Карибском бассейне.

Специализированного лечения вируса нет, но сама болезнь протекает спокойно, отметил Болибок, поэтому врачи в качестве терапии используют жаропонижающие препараты. Симптомами вируса Хасеки является повышенная на протяжении от трёх до пяти дней температура, кашель, боль в горле, слабость и насморк.

Обнаружить болезнь специалистам Роспотребназдора удалось, одновременно выявлены сторонние инфекции, которые обычно передаются клещами — анаплазму и энцефалит, объяснил иммунолог.