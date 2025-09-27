Учёные: для улучшения здоровья важно соблюдать соотношение жиров омега-3 и омега-6

В исследовании утверждается, что оптимальный баланс этих жирных кислот может способствовать снижению уровня триглицеридов, улучшению работы сердечно-сосудистой системы и мозга, а также снижению риска воспалений, депрессии и замедлению прогрессирования возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и некоторые виды онкологии.

Отмечается, что, поскольку человеческий организм не способен синтезировать омега-3 и омега-6 самостоятельно, мы должны получать эти жиры из пищи или пищевых добавок. Однако критически важно соблюдать баланс: идеальное соотношение омега-6 к омега-3 должно быть в диапазоне от 4:1 до 1:1. Однако, современная западная диета часто приводит к нарушению этого баланса из-за избыточного потребления омега-6, что вместо пользы может усиливать воспалительные процессы в организме.

Учёные также обращают внимание на потенциальные риски, связанные с употреблением добавок рыбьего жира. Такие продукты могут содержать вредные вещества, такие как метилртуть, или утрачивать свою эффективность из-за окисления, если не соблюдать условия хранения. Более того, омега-3 добавки могут взаимодействовать с антикоагулянтами и препаратами для снижения артериального давления, что требует медицинского наблюдения, поэтому предпочтение в качестве источников этих веществ следует отдавать пище.

Авторы исследования подчеркивают, что омега-3 и омега-6 оказывают значительное влияние на здоровье, начиная от работы мозга и заканчивая уровнем воспаления. Чтобы максимально использовать их преимущества, необходимо придерживаться сбалансированного питания, выбирать высококачественные добавки и обеспечивать строгий контроль качества на рынке, разумеется, советуясь с врачами.

