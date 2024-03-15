Учёные доказали, что 5 часов утра — худшее время суток для организма человека

В исследовании приняли участие более 2500 человек. Оказалось, что именно в 5 часов утра люди испытывают наиболее низкое настроение. Это происходит в силу естественных циркадных ритмов, усугубляемых обстоятельствами.

Если человек не знает, что такое просыпаться в 5 утра, тогда и не сможет описать своё настроение в это время. Но если человеку приходится регулярно вставать в такую рань, или если в эти часы человек не спит, работая в ночную смену, то будет знать, что самая низкая точка настроения приходится на 5 утра.

В исследовании использовались данные смарт-браслетов Fitbit, полученные от 2602 медицинских интернов в течение двух лет, которые отслеживали колебания настроения у испытуемых. Каждое смарт-устройство позволяло исследователям измерять частоту сердечных сокращений (ЧСС), количество шагов, данные о сне и ежедневные показатели настроения.

Команда также оценивала циркадный цикл и время бодрствования. Благодаря этому удалось синхронизировать пики настроения и время суток.

«Мы обнаружили, что настроение подчиняется ритму, связанному с внутренними часами организма, и влияние часов возрастает по мере того, как человек дольше бодрствует. Исследование подчёркивает значительную роль, которую часы нашего тела играют в настроении, и представляет носимые технологии как новый захватывающий способ изучения этих факторов в проблемах психического здоровья», — отметил в отчёте исследования старший автор, профессор Дэнни Форгер.

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