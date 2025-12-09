Учёные доказали, что лучший способ защитить здоровье — полностью отказаться от курения

Средний возраст участников нового исследования составлял около 60 лет. 76% из них были женщинами. 14% человек были действующими курильщиками сигарет, 36% никогда не курили, а 49% были бывшими курильщиками.

Результаты продемонстрировали, что выкуривание даже небольшого количества сигарет несёт существенный риск развития болезней сердца. Лучше всего в этом случае отказаться от курения полностью.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.