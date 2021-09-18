Учёные доказали отсутствие вреда при запивании еды чаем или кофе

Как пишет Reminder, существует стереотип о том, что употребление этих напитков во время еды вредно, что из-за кофеина не усваиваются многие витамины и микроэлементы. Но издание опровергает этот миф.

Железо. Есть исследование, утверждающее, что при запивании еды чаем усвоение железа сокращается на 64%, а кофе сокращает на 39%. Но проблема в том, что хорошо усваивается только железо из мяса и печени. При запивании кофе или чаем эта доля составляет 2,25%, но только если запивать во время еды. Если за час до еды или через час после – никакого влияния кофеина на железо нет. Зато железо, получаемое из растительной пищи, усваивается не так быстро и не в полной мере. При этом с ним связываются полифенолы – антиоксиданты, содержащиеся в чае и кофе, которые и тормозят его усвоение.

Магний. Существует предубеждение, что употребление напитков, содержащих кофеин, приводит к дефициту магния. Но также существует всего одно исследование, согласно которому при употреблении кофе из организма с мочой выводится от 70 до 110 мг магния, что не может привести к дефициту этого микроэлемента.

Витамин С. Каких-либо крупных исследований, связаны ли между собой этот витамин и кофеин, нет. Считается, что уровень витамина С и кофеина не зависят друг от друга.

Витамин D. Поскольку кофе – мочегонное средство, часто считают, что его употребление приводит к вымыванию витамина D. Но исследования, проведённые с участием подростков обоих полов, показали, что как раз наоборот, у тех, кто пьёт чай и кофе, уровень витамина D выше по сравнению с другими молодыми людьми. Причём уровень витамина D при употреблении кофе и чая не зависит от физической активности и пребывания на солнце.

Кальций. По причине мочегонного эффекта кофе, часто считают, что из-за него из организма вымывается кальций. Но доказано, что дефицит кальция обусловлен его недостатком в организме, никак не связанном с напитком.

Витамины группы В. В отношении связи витаминов этой группы с кофеином проводилось масштабное исследование в Норвегии. Выяснилось, что у всех, кто регулярно пьёт кофе и крепкий чай, уровень витаминов В9, В6 и В2 ниже, чем у других участников исследования. Причём учёные заметили, что употребление кофе влияет на уровень витамина В не во всех случаях, а когда он в избытке. То есть кофе и чай нормализуют уровень витамина В, а не просто понижают его.