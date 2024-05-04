Учёные: газовая плита может быть опасной для жизни из-за диоксида азота

Важно иметь на кухне хорошую вентиляцию, потому что при использовании газовой плиты в доме накапливается опасный для жизни токсичный диоксид азота. Причём это соединение попадает даже в отдалённые от кухни помещения.

Это подтвердили множественные исследования, на которые ссылается Science Advances. Специалисты изучили более ста домовладений: эксперты заявили, что больше всего диоксида азота было обнаружено в жилых помещениях размером со среднюю двухкомнатную квартиру.