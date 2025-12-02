Учёные использовали жировую ткань для восстановления костей

В рамках нового исследования учёные использовали стволовые клетки, полученные из жировой ткани, развив их частично до костной ткани. Далее эти клетки собрали в сферические кластеры, которые и способствовали регенерации тканей.

Сферические кластеры (сфероиды) смешивали с β-трикальцийфосфатом. Затем эту смесь транспортировали к позвонкам L4 и L5 у крыс с переломами позвоночника. Причиной же переломов стал остеопороз.