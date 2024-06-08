Учёные: между просмотром смартфона и проблемами с засыпанием нет доказанной связи

Опубликовано 08 июня 2024, 04:47
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Учёные: между просмотром смартфона и проблемами с засыпанием нет доказанной связиНа отход ко сну влияют другие факторы
Исследователи из Университета Флиндерса в Австралии в рамках изучения влияния синего света от дисплеев, включая смартфоны, на скорость и качество отхода ко сну пришли к выводу, что устойчивой связи нет.
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Учёные проанализировали 11 законченных исследовательских работ, посвящённых связи синего света и отхода ко сну, и пришли к выводу, что вечерний просмотр смартфона, даже за час или меньше до сна, никак влияет на засыпание. Так было доказано в 10 работах.
В 11-й речь шла о том, что смартфон может замедлить отход ко сну в среднем на 10 минут, что некритично.
Поэтому исследователи сообщили в своём отчёте в журнале BMC, что на плохое засыпание влияют обстановка в комнате, условия и качество жизни, неправильное питание, препараты. Но не гаджеты.
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