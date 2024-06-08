Учёные: между просмотром смартфона и проблемами с засыпанием нет доказанной связи

Учёные проанализировали 11 законченных исследовательских работ, посвящённых связи синего света и отхода ко сну, и пришли к выводу, что вечерний просмотр смартфона, даже за час или меньше до сна, никак влияет на засыпание. Так было доказано в 10 работах.

В 11-й речь шла о том, что смартфон может замедлить отход ко сну в среднем на 10 минут, что некритично.

Поэтому исследователи сообщили в своём отчёте в журнале BMC, что на плохое засыпание влияют обстановка в комнате, условия и качество жизни, неправильное питание, препараты. Но не гаджеты.

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