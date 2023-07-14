Учёные МФТИ придумали как лечить аритмию вживляя здоровые клетки прямо в сердце

Специалисты из МФТИ разработали новый способ трансплантации сердечных клеток с помощью молекулярных носителей. Это может быть прорывом в лечении аритмии сердца, частого нарушения сердечного ритма. Метод заключается в замещении неисправных клеток в сердце функциональными клетками через их пересадку.

Аритмия возникает, когда препятствия, такие как соединительная ткань, мешают правильному распространению электрических импульсов в сердце. Эта проблема схожа с циррозом печени, когда повреждённые гепатоциты замещаются соединительной тканью. Чтобы решить эту проблему, учёные предлагают заменить неисправные клетки функциональными через их трансплантацию.

Существующие методы восстановления сердечной ткани, такие как использование стволовых клеток пациента, не всегда эффективны. Введение культивируемых сердечных клеток также не гарантирует их выживаемость и функциональное объединение с тканью хозяина. Однако с использованием молекулярных носителей, которые сохраняют структуру вживлённых клеток, эту проблему можно преодолеть.

Созданные в МФТИ молекулярные носители окружают клетки, обеспечивая их возбудимость перед вживлением. Они также покрыты фибронектином, человеческим белком, который помогает закрепить трансплантат в ткань. Этот метод позволяет доставлять клетки с помощью полимерных нановолокон, которые улучшают выживаемость и функциональную интеграцию клеток в сердце.

Исследователи отмечают, что созданные молекулярные носители устанавливают контакт с сердцем всего за 30 минут, что делает этот метод многообещающим для лечения аритмий. Эта работа может стать основой для разработки новых методик лечения сердечных нарушений.