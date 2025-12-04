Фитнес и здоровье
Опубликовано 04 декабря 2025, 18:45
Учёные наконец поняли, почему нам так нравятся красивые вещи

И дело в особенностях работы мозга
По данным нового исследования, людям могут казаться эстетически приятными изображения, на обработку которых уходит меньше энергии. Это значит, что наше влечение к красоте - просто (как минимум частично) способ экономии сил.
Наш мозг потребляет 20% энергии организма, а на зрительную систему приходится около 44% затрат. Поэтому экономия энергии в этом процессе играет важную роль.

В рамках нового исследования, опубликованного в PNAS Nexus, команда учёных представила участникам 4914 изображений объектов и сцен компьютерной модели зрительной системы. Далее эксперты сравнили число нейронов, задействованных при восприятии картинок, с оценками удовольствия, полученными от 1118 человек.

Далее авторы исследования использовали визуализацию мозга, зависящую от уровня кислорода в крови, чтобы измерить энергетические затраты при просмотре изображений у четырёх участников. В обоих экспериментах люди сочли изображения, требующие меньше энергии для обработки, более привлекательными.