Учёные наконец поняли, почему нам так нравятся красивые вещи

В рамках нового исследования, опубликованного в PNAS Nexus, команда учёных представила участникам 4914 изображений объектов и сцен компьютерной модели зрительной системы. Далее эксперты сравнили число нейронов, задействованных при восприятии картинок, с оценками удовольствия, полученными от 1118 человек.

Далее авторы исследования использовали визуализацию мозга, зависящую от уровня кислорода в крови, чтобы измерить энергетические затраты при просмотре изображений у четырёх участников. В обоих экспериментах люди сочли изображения, требующие меньше энергии для обработки, более привлекательными.