Учёные наконец узнали, почему мы морщимся, когда видим, как кто-то получает травму в фильме

Результаты исследования, опубликованного в журнале Nature, показывают: просмотр фильмов может активировать области мозга, которые отвечают за обработку тактильных ощущений, довольно организованным образом. Другими словами, наш мозг не просто наблюдает за тем, что на экране, а имитирует то, что видит.

Для проведения эксперимента учёные разработали новые методы анализа активности мозга у 174 человек, которые смотрели фильмы "Социальная сеть" и "Начало". Области мозга, которые традиционно считались ответственными за обработку исключительно визуальной информации, продемонстрировали активность, которая отражает ощущения, возникающие на теле зрителя. Также было обнаружено, что "механизм", который наш мозг использует для отработки тактильных ощущений, "встроен" в нашу зрительную систему.