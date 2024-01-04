Учёные нашли два новых симптома COVID-19 при заболевании новым вариантом вируса

14:23, 04 января 2024
1 мин.
Учёные нашли два новых симптома COVID-19 при заболевании новым вариантом вирусаК известной симптоматике добавились тревога и бессонница
В мире начал набирать обороты новый вариант коронавируса JN.1. Согласно информации Центра по контролю и профилактике заболеваний Великобритании, заболеваемость новым вариантом JN.1 кратно увеличилась в их стране, а также во Франции, в США, Португалии, Исландии, Испании.
© Ferra.ru
При этом JN.1 принёс и новые симптомы, которые ранее были нехарактерны для COVID-19, во всяком случае об их выявлении массово не сообщалось.
Учёные отмечают, что к типичной симптоматике коронавируса, связанной с дыхательной системой и общим самочувствием, прибавились тревога и бессонница.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.
Источник:Daily Mail
Автор:Андрей Кадуков
Новости партнеров
Новости партнеров