Учёные нашли способ создания сверхтонкой носимой электроники

Учёные отмечают, что для создания умной кожи и других устройств для контроля здоровья на самом деле используются очень громоздкие материалы, поэтому они предлагают буквально печатать носимые гаджеты из тончайших двухмерных материалов.

В частности, для этого специалисты предлагают применять силиконовые процессоры, которые можно будет создавать в виде специальных чернил для нанесения на кожу пациентов, а из них создавать устройства для контроля здоровья.

«Это открывает возможности для новых типов устройств, которые могут быть интегрированы в гибкие материалы, такие как одежда, бумага или даже ткани, в человеческое тело», — рассказали авторы метода.