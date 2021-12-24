Учёные нашли способ создания сверхтонкой носимой электроники

Фитнес и здоровье
Сегодня в 19:15
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Учёные нашли способ создания сверхтонкой носимой электроникиИз специальных чернил
Учёные из Имперского колледжа Лондона и Туринского политехнического университета рассказали о революционном методе создания сверхтонких носимых гаджетов. По словам специалистов, такие устройство можно будет печатать толщиной в один атом.
Учёные отмечают, что для создания умной кожи и других устройств для контроля здоровья на самом деле используются очень громоздкие материалы, поэтому они предлагают буквально печатать носимые гаджеты из тончайших двухмерных материалов.
В частности, для этого специалисты предлагают применять силиконовые процессоры, которые можно будет создавать в виде специальных чернил для нанесения на кожу пациентов, а из них создавать устройства для контроля здоровья.
«Это открывает возможности для новых типов устройств, которые могут быть интегрированы в гибкие материалы, такие как одежда, бумага или даже ткани, в человеческое тело», — рассказали авторы метода.
Источник: Lenta.ru