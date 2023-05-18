Учёные назвали самые распространённые причины храпа

Одной из самых частых является заложенность носа — в силу аллергии или простуды. Если насморк хронический, это усугубляет трудности с дыханием во сне и вызывает храп.

Одна из причин у детей — аденоиды — патологическое разрастание лимфоидной ткани носоглоточной миндалины, наблюдаемое чаще у детей от 3 до 10 лет. Чем больше аденоиды, тем сильнее храп, вплоть до апноэ.

Менее очевидной, но также частой причиной храпа является нестандартное нёбо. Слишком мягкое и толстое нёбо затрудняет дыхание во сне, следствие чего — храп и, нередко, также апноэ.

В перечень причин храпа входит и ожирение. Лишний вес влияет на дыхательную систему во сне и затрудняет дыхание. Такой же эффект имеет и алкоголь. Причём при алкогольном опьянении захрапеть может и тот, кто в трезвом состоянии не имеет таких проблем. Поза во время сна тоже может вызывать храп.

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