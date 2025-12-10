Учёные обнаружили, что 76% населения Земли недополучают омега-3

Дело в том, что омега-3 (в особенности DHA) представляет собой критически важный строительный материал для клеточных мембран, мозга и сетчатки глаза. Нехватка этого соединения связана с высоким риском развития деменции, ухудшения работы мозга, ослаблением иммунитета, сердечно-сосудистыми патологиями.

При этом получить норму только из пищи становится всё сложнее для многих регионов. Всё потому, что качественная жирная рыба становится всё дороже, а её запасы истощаются. Исследователи призвали пересмотреть мировые стратегии здравоохранения.

