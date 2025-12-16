Учёные обнаружили, что бессонница и тревожность приводят к ослаблению иммунитета и психическим заболеваниям

Оказалось, что у 75% женщин были симптомы тревожности, а более 50% страдали нарушениями сна. У этих участниц также были значительно снижены уровни циркулирующих NK-клеток. В частности, это CD16+ и CD56+, отвечающие за быстрое уничтожение вирусов и опухолевых клеток.

Это подтверждает предположение о том, что психологические факторы могут снижать иммунитет.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.