Учёные обнаружили, что бессонница и тревожность приводят к ослаблению иммунитета и психическим заболеваниям

Опубликовано 16 декабря 2025, 18:001 мин.
Учёные обнаружили, что бессонница и тревожность приводят к ослаблению иммунитета и психическим заболеваниямРезультаты этого исследования можно найти в журнале Frontiers in Immunology
Хронические нарушения сна и высокий уровень тревожности сильно влияют и на другие системы организма. К такому выводу пришли специалисты из Университета Таиба (Саудовская Аравия).
Команда учёных в рамках новой работы проанализировала физиологические маркеры группы молодых женщин в возрасте от 17 до 23 лет. Участницы прошли массовое медобследование на генерализованное тревожное расстройство и бессонницу. После этого у них взяли кровь на анализ.
Оказалось, что у 75% женщин были симптомы тревожности, а более 50% страдали нарушениями сна. У этих участниц также были значительно снижены уровни циркулирующих NK-клеток. В частности, это CD16+ и CD56+, отвечающие за быстрое уничтожение вирусов и опухолевых клеток.
Это подтверждает предположение о том, что психологические факторы могут снижать иммунитет.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.